Eneli Jefimova: oleks lahe, kui Eesti sportlased oskaksid eesti keeles kommentaare jagada

Ratsutaja My Relander nõustus: „Minu arust küll, jah. See on ju austus ja sa pead ju suutma kommunikeerida ka oma riigi inimestega. Eestis on siiski ainult üks ametlik keel, siis võiks ju osata.“

„Me keele pärast põhimõtteliselt ei pea panema vetot inimestele, vaid mis ta ise tunneb tegelikult ja kuidas ta väljendab seda. Mina arvan niimoodi, et kui sa võtad särgi, kus on Eesti logo, kui sa paned selle särgi selga ja kui sa lähed uhkusega esindama Eestit ja sa tood midagi, sa võidad, siis mis vahet siin on, mis keeles sa räägid? Kui inimene tunneb, et ta on selle riigi nimel valmis pingutama ja spordis eriti – kui palju sa teed selle jaoks, kui palju sa lähed läbi valu, et saavutada midagi ja kui sa oled valmis esindama oma armast pisikest riiki... Eesti keel tuleb raskelt võib-olla, see sõltub keskkonnast.“