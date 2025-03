DELFI VIDEO | Eelmisel The League’il karmi nokaudi üle elanud Remmer: ühel päeval olen mina pikali, teisel keegi teine

„Valetaks, kui ütleks, et ma seda üldse ei põeks. Pigem lasin sel ruttu minna, sest see on spordi osa - ühel päeval olen mina pikali, teisel keegi teine. Hea see ei ole, aga proovin mitte negatiivsetesse asjadesse kinni jääda,“ vaatas Remmer juhtunule tagasi.