MK-etapil karjääri parima tulemuse teinud Henry Sildaru jäi ülinapilt poodiumilt välja. Tõnis Sildaru: „Jääme väga rahule“

Tõnis Sildaru kiidab Henry stabiilsust

Milliseid muudatusi teiseks laskumiseks tehti? „Teises sõidus tegi Henry kolmanda hüppe paremini. Kui eelvoorus ja finaali esimesel laskumisel tegime viimasel hüppel selg ees kahekordse 1440, siis treeningul juba paar korda proovisime, et paneks 360 juurde. Just see selg ees 1800, millega me Big Airi kvalifikatsioonis ebaõnnestusime, õnnestus hästi.“

Kas tänane tulemus, mis on Henry MK-karjääri parim, näitab, et on toimunud oluline areguhüpe?

„Ma ütleks, et stabiilsust on juurde tulnud,“ vastas Tõnis. „Meie spordis ei saa sellega kunagi hõisata, üks väike viga maandumisel või reilidelt varem maha ning oledki viimane. Eks meil on veel päris palju asju, mida peame tegema. Kui vaadata tänase sõidu ja kvalifikatsiooni punkte, siis Henry on hästi tugev sektsiooni punktide üldsummas. Aga kompositsiooni punktid on Henryl konkurentidest pigem madalamad ja see tuleb sellest, et meil oleks vaja üks hüpe ära muuta. Kuna meil täna seda [uut hüpet] ei ole, siis meil on väga kõrgesse mängu raske sekkuda. Tuleb kõvasti tööd teha, et saada uueks aastaks uus hüpe,“ analüüsis Tõnis.