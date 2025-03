DELFI VIDEO | 15 minutit saunas, sama kaua termokile ja teki all. Vaata, kuidas The League’i võitlejad end kaalu võtavad!

Võitlusspordi lahutamatu osa on võistluskaalu saamine, milles on suur osa nii toitumisel kui ka äärmuslikumatel meetoditel viimastel päevadel enne kaalumist. Delfi käis neljapäeval vaatamas The League’i võitlejate Henry Rohtla ja Ott Remmeri kaaluvõtmist. Kaalumine toimub täna kell 16.