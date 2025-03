KUULA | „Jalgpallistuudio“: ootused Eesti koondisele ja Lipu kaasus näitab, miks meistriliiga noormängijad järjepanu lõpetavad

Milline on tõenäoline algkoosseis?

Kui suur mure on Karol Metsa vigastus?

Lisaks käisime läbi Otto-Robert Lipu kaasuse, mis on veidi enamat, kui lihtsalt ühe jalgpalluri lugu. Märtsist novembrini kestvad lepingud ning operatsiooni eest tasumise mängija õlule jätmine – see on üks suur põhjus, miks aastast aastasse jätavad andekad jalgpallurid karjääri varakult pooleli. Lipu suguseid mängijaid peab jalgpalli juures hoidma, mitte eemale tõukama.