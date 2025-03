Norra suusahüppajaid saadavad MK-etapil turvamehed. „On selge, et norralased praegu paljudele ei meeldi“

Sama olukorraga pidid harjuma ka Norra naiskonnaliikmed. „Ilmselt on asi selles, et väga paljud räägivad meist, kuigi pole mingeid tõendeid, et oleksime midagi valesti teinud,“ rääkis neljapäevasel naiste võistlusel 20. koha saanud norralanna Ingvild Synnöve Midtskogen (17) NRK-le. „Püüan lasta sel end mitte mõjutada ja keskendun oma tegemistele, kuigi see on kurb olukord.“

Midtskogen tunneb, et teda ja teisi vaadatakse nüüd erinevalt, sest nad on norralannad. „Minult küsiti, mis rahvusest olen. Ütlesin, et norralane. Ma ei saanud täpselt aru, mida siis öeldi, aga see ei tundunud positiivne. On selge, et norralased praegu paljudele ei meeldi,“ nentis suusahüppaja. „Neil pole mingeid tõendeid, et meie oleks midagi valesti teinud. Nii et meist midagi ette kanda on üsna idiootne.“