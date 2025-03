Lavillenie sattus Duplantise teivashüppevõistlusel ohtlikku olukorda, Rootsi superstaar jahtis maailmarekordit

Omanimelise võistluse korraldaja Duplantis vabandas juhtunu eest. „Väike probleem oli, see ei olnud hea. See polnud kellegi teise süü, vaid asi on minu õlgadel,“ võttis maailmarekordimees olukorra enda peale.

„See oli väga kummaline olukord. Eelistaks, et seda võistluse ajal ei juhtu,“ jätkas 38-aastane prantslane. „Kui see oleks juhtunud viimaste sammude ajal, võinuks asi väga ohtlikuks minna. Sõltumata olukorrast on see tegelikult ohtlik.“