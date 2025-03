Varakult Hiina sõitev Erm jahib taas medalit. Osalejate nimekirja vaadates on see vägagi reaalne

Hollandis Apeldoornis püstitas Erm 6380 punktiga Eesti rekordi. Sellest piisas neljandaks kohaks, pronksmedali napsas tema eest kaheksa punkti enam kogunud Till Steinforth . Sakslane on kohal ka Nanjingis, nagu ka enda nimel olnud Euroopa rekordit uuendanud norralane Sander Skotheim (6558 punkti).

Küll on puudu teiseks tulnud Simon Ehammer (6506 punkti). Šveitslane keskendub Nanjingis kaugushüppele.

Nädalavahetusel Hiina poole teele asuv Erm on treener Holger Peeli sõnul teinud viimastel päevadel kergeid treeninguid. Keha pole mõtet kurnata, sest reis on pikk ja kohapeal kulub aklimatiseerumiseks aega. Seitsmevõistlus algab Eesti aja järgi 22. märtsi hommikul kell 4.05, ajavahe Hiinaga on kuus tundi.