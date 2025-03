VAATA JA KUULA | „Pall ei valeta“. Post: vahet pole, kas mängime poolfinaalis Cramo või Tartuga, mõlemad on võidetavad!

Potentsiaalsed Optibet Eesti-Läti ühisliiga ning Eesti meistriliiga play-off vastaseisud: Rapla Utilitas vajab järgmises kohtumises BK Ogre vastu võitu ning Liepaja ja Ventspilsi mängudes soodsat tulemust, et sõelmängudele pääseda. Kaotuse korral võib liigatabelis neist aga hoopis TalTech mööda minna. Mida see tähendab?

Kui suur on võimalus, et 2029. aasta korvpalli EM tuleb Eestisse? Tõenäoliselt on Eesti suurim konkurent korraldamisel Holland. Miks peaks Euroopa korvpalli alaliit just meid eelistama?