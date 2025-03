Otto-Robert Lipp andis annetajatele raha tagasi: selle vastu võtmine poleks õige

Ühtlasi tänas Kuressaare mängumees kõiki annetajaid, kelle raha ta ei pea õigeks praeguses olukorras vastu võtta. „Suur aitäh Markus Jürgensonile ja kõigile, kes tema algatatud korjandust toetasid. Kuid kuna klubi kandis mulle operatsiooni eest raha tagasi, siis soovin, et kõik teie, head inimesed, saaksite oma raha tagasi. Olen teile südamest tänulik. Kandsin teie raha Markus Jürgensonile tagasi, et see teile tagastataks või leiaks mõne muu abivajaja. Ma ei tunne, et teie raha vastu võtmine sellises olukorras oleks õige tegu, kuna minu kulutused on hüvitatud,“ lisas ta.