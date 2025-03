OTSEBLOGI | Laskesuusanaised võtavad mõõtu ülivesisel Pokljuka MK-etapil

Ilmaolud Sloveenias on väga vihmased ja vesised. Algselt reedeks planeeritud meeste sõit tõsteti neljapäeval kella 16-ks ning on üsna suur oht, et kõiki võistlusi ei saa sel nädalavahetusel ära pidada. Neljapäevase naiste võistlusel muudeti viimasel hetkel ka stardijärjekorda, millega tugevama grupi naised alustavad esimestena. Aga võistlus siiski toimub.