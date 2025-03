VIDEOBLOGI | „Reeglid on karmid.“ Milline nägi välja Kristjan Ilvese elu Trondheimi MM-il?

„Kõikidel on eraldi ruumid ja nimed uste peal. Peame koguaeg maski kandma. Reeglid on karmid. Siin on nii, et 19. korrus on kahevõistlejate päralt ja 20. korrusel elavad murdmaasuusatajad. Söömas käime me 21. korrusel. Elame sellises nii-öelda mullis, kuid loodetavasti aitab see haiguseid vältida,“ rääkis Ilves.