Skandaalne penalti ajas Atletico peatreeneri ahastusse: kes viibis staadionil ja nägi seda, tulge ja tõstke käsi!

Mängu järel jagunevad inimesed kahte leeri: Reali fännid tunnevad, et otsus oli ainuõige ja reeglitele vastav, Atletico poolehoidjad, mängijad ja kõik asjaosalised on püha viha täis.

See-eest Madridi Reali peatreener Carlo Ancelotti oli õigusemõistjate otsusega rahul. „Nad (kohtunikud) avastasid selle. Kui meil tekkis kahtlus, olid VAR-i ruumis olevad inimesed seda märganud. Ta libises ja puudutas palli kaks korda, see pole lubatud. Mõistagi on see halb õnn, kuid sellised on reeglid,“ sõnas ta.