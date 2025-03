Disklahvi saanud maratoonar osutus saripetturiks: venelanna jooksis distantse süstemaatiliselt lühemaks

Tokyos läbis Jadernaja maratoni ajaga 2 tundi ja 47 minutit, mis tähendab, et kilomeetri jooksis venelanna keskmiselt kolme minuti ja 57 sekundiga. Kuna antud tempo on harrastusjooksja kohta ootamatult kiire, hakkasid korraldajad asja uurima. Peagi avastati, et Jadernaja on sama taktikat kasutanud viimase kolme aasta jooksul kümnetel maratonidel, sealhulgas Bostonis, New Yorgis, Berliinis, Londonis ja Chicagos.