„See on täielik komöödia!“ Pokljuka MK-etapi toimumine on suures ohus

Ilmataat on Sloveenias kurja teinud juba enne võistluste algust kuna lakkamatu vihmasaju tõttu jäeti ära teisipäevane treening ning lühendati meeste ja naiste tavadistantside pikkuseid. Kui algselt pidid mehed läbima 20 ja naised 15 km, siis nüüd on distantside pikkused vastavalt 15 ja 12,5 km. Samuti tõsteti meeste tavadistants suure eeldatava vihmasaju tõttu reedelt neljapäevale.

„Need on ilmselt halvimad tingimused, millega ma olen enda karjääris pidanud kokku puutuma. See on täielik paroodia,“ polnud Norra laskesuusataja Endre Strømsheim NRK-ga vesteldes kriitikaga kitsi.

Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) võistluste direktori Borut Nunari sõnul on eelseisev nädalalõpp kõigi jaoks suur väljakutse. Ta ei välista, et vihmaste ilmastikutingimuste tõttu tuleb osad nädalavahetusele planeeritud võistlused ära jätta.

„Tingimused pole piisavalt head, et saaksime ära teha kõik, mida võistlusteks vaja teha on. Kõige tähtsam on veest lahti saada, aga 1000 liitrit minema pumbates saame taevast vastu 5000 liitrit. Olukord on natuke keeruline,“ selgitas ta. „Praegu on raske näha, et kõik võistlused saavad peetud, aga olukord võib muutuda.“