Jäähoki ajalugu Eestis | Kuldse aja alused ja tehisjää ehitamine

Suvi läbi käisid Kadriorus ehitustööd ja paigaldati maa sisse torud. Töödel olid abiks ka sportlased ja 27. oktoobril jõuti nii kaugele, et väljakul käivitati kompressorid. Eesti esimese tehisjääväljaku avamine toimus 6. novembril 1959. See oli 600 ruutmeetri suurune väike väljak, kuid omamoodi pääseteeks oli see nii iluuisutajatele kui hokimeestele.

Vajadust tehisjää järele tundsid võrdselt nii hokimängijad kui iluuisutajad. Võib öelda, et Eestis jõuti esimese tehisjää rajamiseni tänu iluuisutajate mainele ja ettevõtlikkusele, kuid osa said sellest veidi ka jäähokimängijad.

„Vaatasime Paldiski maantee ääres üle väljaku asukoha ja see sobis oma liivase põhjaga ideaalselt. Ainuke küsimus oli, kui sügavalt väljaku alla jääv pinnas võib talvel külmuda?“ on meenutanud tehisjää initsiaator Veski.

Järvis kinnitaski Veskile, et ka Tallinnas on võimalik samamoodi jääd teha. Veski rääkis seejärel oma idee edasi juba Ekskavaatori tehase direktorile Endel Innosele, suurele spordientusiastile, tänu kellele eksisteeris ka Eesti meistermeeskond Tallinna Ekskavaator.

„Mõtlesin, et lätlased endale said tehisjää, miks meie ei saa. Käisin Riias Daugava jäähallis uurimas, kuidas see tehtud oli. Kodus väheke aru pidanud, leidsin endale mõttekaaslase Tallinna piimakombinaadist Hans Järvise näol. Viimane hakkas mõtet edasi arendama.“

Tegelikkuses see väike väljak, kus puudusid ka õiged poordid, jäähokit ei rahuldanud. Koondise hokimehed käisid paar talve edasi treenimas Riias, kus lätlased olid ehitanud endale esimese, Daugava jäähalli. Vello Mõtte sõnul oli see esindusmeeskonnale parimaks treeningpaigaks.

Eesti koondise teine treener Uno Veski nägi selles ikkagi võimalust: „Tegime seal treeningut hilistel õhtutundidel pärast tööd, nii et lõpuks jõudsime viimase trammi peale. Kasu oli sellest silmnähtav, sest see tõstis õige kiiresti meeste tehnilist taset. Väiksele platsil õppisid mehed täpselt ja kiirelt litrit töötlema. Põhihooajal oli see meie kvalitatiivse arenguhüppe üheks peamiseks põhjuseks.“

„Selleks vedasime paari meetri sügavusele suured kivid. Hirm oli, et kui suvel väljakut sulatame, võib paisuv jää torud lõhkuda või need tasakaalust välja viia. Selle vältimiseks ehitasime ümber väljaku müüritise, vist maailmas ainulaadse kanali, millel oli kaks ülesannet: esiteks hoidis see ära loodusliku külmumise levimise hokiväljaku alla, mis võinuks kahjustada torustikku, ja teiseks oli sinna hea lund visata,“ on rääkinud Veski.

Kui väljak oli valmis ehitatud, algas jää kasvatamine. Veski sõnul puges neile hirm naha vahele, kas ikka külmetab või ei. Kell oli neli varahommikul, kui direktor Innos tuli ise kohale vaatama, kas jää tekib. Katsudes esimest jääkihti, paitas Innos seda hellalt nagu last ning ütles rahulolevalt: „Täitsa libe, nagu loomulik jää.“

Veski on rääkinud aga seejärel juhtunud seigast lustaka loo. „Kõik me olime näinud ilusat valget jääd, meie jää aga tuli pruun. Küll mõtlesime, milles viga? Aga ei mõelnudki esiotsa välja. Vaatepilt oli aga igatahes niru.

Seejärel tegi Innos ettepaneku tuua piimakombinaadist kaks tonni lõssi ja see jääle pumbata. Seda ka tegime ja nii kastsime esimest tehisjääd kooritud piimaga. Alles pärast saime aru, et jää oli esialgu liiga õhuke, liivane põhi kumas läbi ja sellest ka jää pruunikas värvus. Mida paksemaks hiljem jääkiht muutus, seda ilusamaks ja valgemaks see ka läks. Piimakombinaadi poole ei tarvitsenud enam pöörduda.“

Eesti esimene tehisjääväljak avati 17. novembril 1967. Kauaoodatud uusehitis sai suuresti teoks tänu Ekskavaatori tehase direktorile Endel Innosele ja tehase meekonna peatreenerina Eesti meistriks viinud Uno Veskile.

Kui esimene jääväljak valmis ja avamine ukse ees, paotasid sellest ka suuremad ajalehed. Rahva Hääl oli napisõnaline: „Nii vara kui sel aastal pole tallinlastel veel võimalust olnud kodulinnas jälgida jäähokivõistlusi. Nüüd aga valmis Ekskavaatoritehases tehisjääga väljak ja juba homme peetakse seal esimesed kohtumised.“