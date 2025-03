FIS määras Norra suusahüppajatele võistluskeelu

Nii Lindvik kui Forfang sattusid Trondheimi MMil kombeskandaali, kui tuli ilmsiks, et nende hüppekombinesoonidega oli manipuleeritud.

Mõlemad norralased pidid neljapäeval võistlema Holmenkollenis, kuid neile on määratud uurimise ajaks ajutine võistluskeeld, mis jõustus koheselt.

Norra sportlased on siiani kinnitanud, et ei teadnud pettusest midagi.

„Olukord on erakordselt häiriv ja pettumust valmistav. FISi uurijad ja ametnikud on alates nädalavahetusest sihikindlalt töötanud, et võimalikult kiiresti läbi viia laiapõhjaline ja läbipaistev uurimine, mis tagaks õigluse ja korrektse asjaajamise,“ teatas FIS-i peasekretär Michel Vion.