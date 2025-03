Tõusvad tähed Eesti võitlusspordi taevas: kaksikvennad Mitjajevid on profikarjääri vägevalt alustanud

18-aastased kaksikvennad jõudsid Sergei Vinokurovi treeningutele juba kuueaastaselt. Esimese paari aastaga oli treeneril selge, et tema hoole alla on usaldatud erilised kujud.

„Juba esimese aastaga sain aru, et nad on väga head. Et nad tõesti kaugele jõuavad, mõistsin ma siis, kui nad said 13-aastaseks. Roman tuli vanuseklassi 12-13 maailmameistriks, korrates seda hiljem veel 14-15 ja 16-17 vanuseklassis. Ruslan on 14-15-aastaste maailmameister ja 16-17-aastaste MM-i pronks,“ rääkis Vinokurov.