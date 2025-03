Kui suur oleks korvpalli EM-i Eestis korraldamise eelarve ja kuidas büdžett kokku tuleb?

Kui suur oleks EM-i alagrupi võõrustamise eelarve? Üle seitsme miljoni euro. „Selle sees pole prooviturniir, mille me peaksime korraldama – tõenäoliselt oleks see meie puhul U16 või U18 EM-finaalturniir aasta või kaks enne täiskasvanute EM-i,“ märkis korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili.

Üks kulu on loomulikult Unibet Arena ajutine ümberehitus, sest praegu mahub sinna umbes 7000 inimest, aga EM-i ajal 8500. Nimelt viidaks meediaruumid ja palju muud saalist välja. „Unibet Arena ümberehitamine oleks küll suur kulu, aga see jääb siiski kuuekohaliseks. See meid kraavi ei lükka, aga planeerimise käigus on selle kulu pool miljonit,“ tõdes Kiili, kes sel nädalal võõrustas neljaliikmelist FIBA delegatsiooni, kes teisipäeval kohtusid kultuuriministriga ning kolmapäeval Tallinna linnapeaga.