Endised Norra suusahüppetähed tunnistasid teadlikku pettust. „Kõik teevad seda“

„See on midagi, mida absoluutselt kõik teevad,“ ütles 2018. aastal Pyengchangi olümpial meeskondliku kulla võitnud Daniel-Andre Tande suusahüpetes petmise kohta.

Endine maailmarekordimees Johan Remen Evensen (2010 Vancouveri OM-i meeskondlik pronks) toetas teda: „Meil on aastatega kogunenud päris hea hulk tõendeid, et petmine käib kahjuks enamus koondistes.“

Kombepettusi on mitut laadi: näiteks pikad kindad, laiad suusad, liiga pikad suusad, keelatud jalanõud, jäigemad õmblused või manipuleeritud aluspesu. Endiste Norra suusahüppajate sõnul on nende teistest riikidest konkurentide fantaasia pettuse korraldamiseks olnud piiritu. Nii Tande, Evensen kui ka Anders Jacobsen (samuti Vancouveri pronks) tunnistasid, et võistlesid omal ajal kultuuris, kus petmine oli laialdaselt aktsepteeritud.

„Jah, ka mina julgen öelda, et olen seda teinud mitmeid kordi,“ ütles Tande.

„Petmine on karm sõna. Kuid ma ei saa, käsi südamel, öelda, et ma pole seda teinud. Kui petmine tähendab natuke liiga suure kombe kandmist, siis jah, ma olen petnud,“ tunnistas ka Jacobsen.

„Jah, mind pole kunagi diskvalifitseeritud, aga ma olen hüpanud kombega, mille puhul ma teadsin, et see on liiga suur,“ lisas Evensen.

„Selles spordialas on normiks, et kui sa pole vahele jäänud, pole sa petnud. Probleem on suhtumises, mis levib kõikides koondistes. See on midagi, millele peame tähelepanu pöörama.“

„Süüdi on FIS, mitte kolm norralast“

Kolmik on nõus petmiskultuurist nii avalikult rääkima, sest nad ei pea õigeks, et vaid üksikutele taustajõududele selle eest näidispoomine korraldatakse. Nad peavad silmas Norra koondise peatreenerit Magnus Brevigit, abitreenerit Thomas Lobbenit ja rätsep Adrian Liveltenit, kelle töökohustused Norra tiimis ajutiselt on peatatud.