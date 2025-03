Elina Nechayeva paljastab, mis teda võistlusspordini viis

15.märtsil vallutab The League VIII Tondiraba Jäähalli, tuues kaasa võimsa võitlusõhtu, mille õhtunaelaks on kaks WBC meistrivöö tiitlimatši. Lisaks tipptasemel spordile ootab publikut The League’le omaselt ka VIP meelelahutus ja üllatusesinejad, teiste hulgas astub üles hõbehäälne Elina Nechayeva, kes on esindanud Eestit eurovisoonil.