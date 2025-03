INTERVJUU | Trondheimi MM-il säranud Mariel Merlii Pulles sai USA-s unustamatu kogemuse ja kiikab Milano-Cortina olümpiamängude poole

2019. aasta suvel, mõni kuu pärast Seefeldi MM-i dopinguskandaali Alaska Fairbanksi ülikooli ärijuhtimise bakalaureusekraadi omandama ja treenima siirdunud Pulles on aasta algusest tagasi kodumaal ning on vahepeal saanud tuleristseid nii MK-sarjas kui ka äsjastel Trondheimi maailmameistrivõistlusel. Eelkõige nobeda sprinterina tuntud Pulles pole seejuures esinenud sugugi halvasti: Cogne’is oli ta 30., Falunis 29. ja MM-il 21.

Kuna Eesti naiste murdmaasuusatajate pink on lühike, huvitab mõistagi kõiki, kas Pulles jätkab tippspordiga ka pärast lõppevat talve. Kui veel aasta alguses olid kõik otsad lahtised, siis praeguse edu taustal näib, et vähemalt järgmise talve Milano ja Cortina d’Ampezzo olümpiamängudeni jagub Pullesel tahtmist end maailma suurimal laval näidata.