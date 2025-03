TÄNA DELFI TV-s | The League VIII võitlusõhtul peetakse 16 matši. Kas Mitjajev ja Kapanen jätavad WBC tiitlid koju?

Laupäeval leiab Tondiraba jäähallis aset järjekorras kaheksas The League võitlusõhtu, millest Delfi TV teeb ka otseülekande. Ülekanne on nähtav vaid Delfi Kogupaketi tellijatele. Undercard matšidega tehakse algust kell 18.30. Ürituse orienteeruv lõpp on kell 23.35.