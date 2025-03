INTERVJUU | 131 annetajat kogusid Lipule ligi 3000 eurot. Markus Jürgenson: jalgpallikogukond saatis klubidele sõnumi, et nii ei tohi teha

Esmaspäeval võttis saates „Pikk ette ja ise järele“ teema üles endine mängija Jürgenson, kellele ei mahtunud asi pähe. „Kui Kuresaare klubi eesotsas on inimestel natukenegi südametunnistust, siis nad võtavad praegu kohe internetipanga lahti, küsivad Lipult, palju kulus ja kannavad raha üle,“ lausus saates Jürgenson, kes pöördus klubijuhtide poole. „Kui on inimlikkust, siis tee pangakonto lahti ja kanna poisile see raha tagasi. Kui ei kanna, siis võin teha ise ka korjanduse. /--/ Palun sul panna 10 eurot, sul 10 eurot, Kalev Kruus paneb 10 eurot. Me saame selle 4000 eurot kokku.“