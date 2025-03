Putinit toetav Ovetškin läheneb jõudsalt kõige tähtsamale NHL-i rekordile. Teemu Selänne: mul on tema üle väga hea meel

Ovetškin on teada-tuntud Vladimir Putini toetaja, mistõttu on taoline kohtumine mõistagi pälvinud Soome meedia tähelepanu.

„Ma olen väga põnevil,“ ütles Selänne teisipäeval NHL-i kodulehe vahendusel. „Juhtumas on midagi, mida paljud inimesed pidasid kättesaamatuks. Inimestel pole aimugi, millisest rekordist me praegu räägime. Sama käib ka minu kohta... Ma olen väga elevil.“

„Mul on tema üle väga hea meel. Ta on mulle inimese ja mängijana alati meeldinud. Ta on väga energiline ja rõõmus. Tema kirg on mulle alati meeldinud. Mulle meeldivad tüübid, kes on iga värava üle väga elevil. Iga värav on tema jaoks eriline,“ jätkas Selänne.