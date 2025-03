Rahvusvahelise suusaliidu president on Norra suusahüppeskandaalist šokeeritud

„Olen laupäevastest sündmustest sügavalt šokeeritud,“ lausus Eliasch Norra rahvusringhäälingule. „Austus ja ausus on spordi alused. Võitma peavad need, kes on selle ära teeninud. Manipulatsioonidel pole selles kohta. Võtame toimunut väga tõsiselt ja vaatame kahtlustused üksikasjalikult läbi.“