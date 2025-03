DELFI VIDEO | „Mehed ei nuta“: EOK otsustagu ära, kas meil on vaja skeletonisõitjat ja kelgutajat olümpiale või mitte!

„Zunte on C-kategooria sportlane ja saab vastavalt sellele toetusi. See summa on aasta peale ja mingit lisa meil kusagilt võtta pole. Igaüks peab oskama ise arvestada, kuhu ja miks ta läheb. See ju tähendaks, et kõigil oleks õigus toetust saada ja EOK tippspordi nõukogu peaks looma reglementi mingi lisalahtri. Praegu on kõik piirid määratletud ja erandeid ei tehta,“ ütles eelmisel nädalal Delfile EOK spordidirektor Martti Raju.

Samuti ei ole Raju sõnul EOK-l võimalik aidata rahaliselt Zuntel osta uut kelku, milleks Eesti kelguliidul samuti vahendeid napib. „Tavaolukorras pole EOK-l lihtsalt inventari soetamiseks raha. Ma tean, et neil ongi kelguliidus hapu seis ja praktiliselt nullist spordiala ülesehitamine on väga keeruline. Meil pole aga sellist raha, mida vajaduspõhiselt jagada. Sellise asjaga tegeleb iga alaliit või sportlane eraldi,“ sõnas Raju.

„Mind hämmastab olümpiakomitee seisukoht. See on ju jama!“ põrutas saates „Mehed ei nuta“ Peep Pahv. „EOK ongi selleks loodud, et [alaliite] sellises olukorras aidata. Kas polnud mitte nii, et kui uus EOK president tuli, siis räägiti, et neil on suured tööriistad ja raha on kuskil olemas ning raha saab aidata leida? Palun, [Gerd] Kanter, [Kersti] Kaljulaid, [Tiit] Pekk, minge nüüd aidake!“

„Meil on kriisiolukord. Kelgutajad võivad jõuda olümpiale. Kas olümpiale jõudmine ei olegi EOK asi?“ jätkas Pahv. „Kaljulaid peaks istuma kelguliiduga maha ja küsima, mida on vaja. EOK-l on oma sponsorite ring. Tuleks minna nende juurde ja jutt ära rääkida: meil on vaja ekstra toetust, et kaks tüdrukut saaks kelguga mäest alla lasta. Kui EOK president oma prestiižiga sinna läheb, on võimalik see raha saada, aga sa pead kaasa aitama!“

„Me kõik saame aru, et kelguliit on väike, neil pole toetajaid. EOK peab selliste asjade toetamiseks samme astuma, seda enam, kui on olümpiakursil olevad sportlased. Ei saa olla nii, et meil on reeglid, midagi pole teha. Mine koju siis, kui midagi teha ei ole!“ lisas Pahv.