TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Alexela kohtub tugeva Läti klubiga

TalTechi abitreener Toomas Annuk: „Eesti liiga play-off’i silmas pidades meie jaoks ülimalt olulise tähtsusega kohtumine ning vastastel on samamoodi kindel vajadus kindlustada koduliiga eelist just Eesti-Läti liiga arvestuses. Seega on oodata mõlemapoolset kompromissitut võitlust, kus kindlasti loodame omalt poolt koduväljaku eelisele ning poolehoidjate marulisele toetusele. Lihtne see mäng olema ei saa, kui silmas pidada ka Rani puudumist viimases kodumängus saadud tagasilöögi tõttu. Kuid seda enam usume, et olemasolevad mängijad annavad endast kõik ühiselt, et võit koju jätta.“