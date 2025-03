VIDEO | NBA liider kordas iseenda vägevat saavutust

Cavaliers polnud enne tänavust hooaega suutnud nii pikka võiduseeriat kokku panna isegi LeBron Jamesi aegadel. Nüüd on seda suudetud koguni kahel korral, sest ka hooaja alguses alistati vastased 15 korral järjest.

Kokku on Cavaliersil 55 võidu kõrval 10 kaotust. Idakonverentsi parim asetus on sisuliselt kindlustatud, sest teisel kohal asuval tiitlikaitsjal Boston Celticsil on 47 võitu ja 18 kaotust. Kogu põhiturniiri esikohta suudab väärata vaid läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder (53 võitu, 12 kaotust).