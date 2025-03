Aasta võistkond kutsub murdmaasuusatamise MK-etapile: Lauluväljaku atmosfäär annab sportlastele hoogu juurde!

Maailma hooaja edetabelijuhid Kaldvee ja Lill võistlevad suure osa oma hooajast USA-s ja Kanadas. Seda suurem on rõõm võistelda oma lähedaste ja Eesti spordifännide silme all. „Mulle väga meeldib kodus võistelda ja kodus sportlastele ka kaasa elada, kui vähegi saame. See on kõigile väga oluline, kui rahvusvaheline võistlus toimub Eesti rahva ees,“ sõnab Kaldvee. Nõnda rõhutab Lill, et 19. märtsil Tallinna Lauluväljakul toimuv vabatehnikasprindi MK-etapp on eriline.

„Juba lauluväljakul võistlemine on erakordne. Paar kuud enne laulupidu on juba super atmosfäär ning see kindlasti annab sportlastele hoogu juurde. Rahvas võiks kindlasti neile kaasa elada,“ sõnab Lill.Murdmaasuusatamist meeldib mõlemale väga vaadata, Kaldvee rõõmu ala ise teha on varjutanud ebameeldivad mälestused lapsepõlvest. „Mul on kooliajast väga halb kogemus, sest ma mäletan väga hästi neid Nõmme suuski, mis ei libisenud. Pidin väga palju lükkama, et libiseda ja mäest alla sõites pidi ka veel hoogu juurde lükkama. Seega minu kogemus on pigem väga halb ja suusatamine ei ole meelisspordiala, mida ise teha. Aga vaadata meeldib mulle väga, eriti sprinti,“ rõhutab Kaldvee.

Lill jällegi on algklassidest saadik suusasõber olnud. „Ma olen rohkem vabatehnikamees, kuigi tehnika võiks muidugi parem olla. Mõned aastad tagasi parandas (endine laskesuusataja) Kauri Kõiv veidi mu tehnikat, sellest on päris kaua aega möödas. Kui keegi soovib mulle suusatunde pakkuda, siis andke märku,“ muigab ta.

Kui kurlingus on tiimitöö väga olulisel kohal, siis paarissprinti Kaldvee-Lill ei sõidaks. „Kui me nüüd võrdleks nende päris sportlastega, kes suusatamises iga päev võistlevad ja MK-etapil starti tulevad, siis oleksime tagantpoolt esimesed kindlasti,“ naerab Kaldvee. „See laskumine on ka ikka päris hull seal, ei tea, kuidas me selle kurvi välja võtaks,“ lisab Lill.

Kuidas maailma tipud neid kurve välja võtavad, selgub 19. märtsil. Naiste kvalifikatsioon algab kell 16.30, meeste kvalifikatsioon kell 16.50. Finaalid toimuvad kell 19.00, millele järgneb autasustamine. Piletid on müügil Piletitaskus ning lisainfo võistluste kohta leiab veebilehelt www.tallinn-nordic.ee .

