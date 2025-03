Manchester United ehitab 2,4 miljardit maksva Euroopa suurima staadioni

„Täna algab uskumatult põnev teekond, mille eesmärk on ehitada Old Traffordi lähedusse maailma parim jalgpallistaadion,“ teatas Manchester Unitedi omanik Jim Ratcliffe klubi pressiavalduses.

„See on kahtlemata üks põnevamaid arhitektuuriprojekte maailmas,“ lisas staadioni projekteerinud Foster and Partnersi peadirektor Norman Foster. „Staadion saab olema justkui hiiglasliku vihmavarju all, mis on katuseks uuele avalikule väljakule, mis on kaks korda suurem kui Trafalgari väljak.“