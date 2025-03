Eesti lumelaudur pääseb tänu teiste koondiste ootamatule vastutulekule siiski MK-sarjas starti

Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i aladest on freestyle-suusatamine ja lumelauasõit ainsad, kus on kehtestatud osalejatele maksimaalne piir. Meeste konkurentsis on see reeglina 60 ja naiste seas 30 sportlast. Näiteks suusahüpetes, kahevõistluses, mäesuusatamises ja murdmaasuusatamises sarnaseid piiranguid ei ole. See tähendab, et lumelauasõidus ja freestyle-suusatamises on väga oluline anda sportlased õigeaegselt jõuproovidele üles. Täpsemalt tuleb seda teha seitse nädalat enne konkreetset võistlust. Hilinejad pannakse ootenimekirja. Nii juhtus Flachau MK-etapi puhul ka Angaga, kes jäi Eesti Suusaliidu poolt õigeaegselt üles andmata.