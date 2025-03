FIS ei välista drastilisi reeglimuudatusi suusahüpetes

„Me hindame kogu protsessi ja kui järelduseks on, et regulatsioone tuleks drastiliselt muuta, siis me seda ka teeme,“ ütles FIS-i peasekretär Michel Vion NRK-le.

„Ainus, mis on FISi jaoks oluline, on sellest protsessist väljumine sada protsenti veendunud, et see spordiala on vaba manipuleerimisest,“ rõhutas Vion.