„Võimalusel vahetaksin koondist!“ Otepää võistlustelt omavoliliselt lahkunud Norra laskesuusatäht kirus alaliitu

Küll arvati aga Pokljuka MK-ks Norra koondisse Johannes Dale-Skjevdal ja alles 21-aastane Isak Leknes Frey, kes võistlesid koos Christianseniga Otepääl IBU karikal.

„Ma ei saa aru, miks mind Pokljukasse ei viida. Ma olen täiesti nördinud ja kui see oleks võimalik, vahetaksin koondist,“ ütles Christiansen Norra ringhäälingule NRK.

32-aastane Christiansen pidanuks alaliidu otsuse kohaselt ka sel nädalal startima Otepää IBU karikaetapil, kuid norralane sõitis ära koju.

„Ma ei saanud jääda Otepääle IBU karikavõistlustele ja teha nägu, et kõik on korras,“ tunnistas kogenud norrakas.

Christiansen, kes on maailmameistrivõistlustelt võitnud kaheksa medalit (sh kolm kulda) ja olümpialt kaks medalit, näitas eelmisel nädalal Otepääl suurepärasest vormi, kui saavutas kaks teist kohta - sprindis ja jälitussõidus - ja võitis pühapäevase ühisstardist sõidu.

„Alaliit tegeleb väga aktiivselt vaimse tervise probleemidega ja siis nad käituvad sportlastega nii... See on imelik valik. See on väga hooletu ja halb töö!“

„Valikukriteeriumiteks on kaks asja, need on rahvusvahelised tulemused ja hetkevorm ning nad ei vaata neid üldse,“ lisas Christiansen, kes kirus samas ka koondise treenereid.

„Treenereid pole enam meie jaoks olemas. Tunnen end väga üksikuna. Rünnakuid tuleb igalt poolt. Kes räägib meie eest, kui meil pole selleks treenereid?“

Küsimusele, kas ta peab silmas treenereid või koondise juhtkonda, vastas Christiansen: „See on kombinatsioon Siegfriedist [Mazet, lasketreener], Per Arnest [Botnan, koondise mänedžer] ja Egilist [Kristiansen, koondise treener].“

Botnan mõistab sportlase pettumust, kuid ei nõustu laskesuusataja vaimse tervise väitega.

„Tegeleme tippspordiga ja alati on valikud, kus keegi pääseb koondisse ja keegi mitte. Mõistan tema pettumust, aga vaimse tervise kaardi mängimisega tuleb olla ettevaatlik,“ vastas Botnan kriitikale.

Mazet peab otsust õigeks

Ka Siegfried Mazet kinnitas NRK-le, et otsus Christiansen reservi jätta oli õige.