„Pall pole prügi“ on nelja aastaga kokku kogunud üle 200 000 tennisepalli, päästma hakatakse ka padelipalle

„Reval Ladies väike naiskond on pühendanud oma aega ja toetajate raha, et leida jätkusuutlik lahendus kasutatud tennisepallidele, mis muidu oleksid kasutu prügina jõudnud prügimäele,“ ütles Reval Ladies tenniseklubi liige ja „Pall pole prügi“ projektijuht Marika Maidla pressiteate vahendusel.

„Viimase aasta edasiarenduseks on Eesti ettevõte Weereci tehnilised katsed kasutatud pallide taaskasutamiseks, kes on peatselt välja tulemas väga innovaatiliste lahendusega. Tänan kõiki projekti toetajaid, eelkõige SEB-d ja tugevat partnerit Eesti Tennise Liitu, logistikapartnereid Kaubaekspressi ja Ragn-Sellsi ning kõiki palle koguvaid tennisekeskusi.“

Eesti ringmajandusettevõtte Weerec OÜ tegevjuhi Hans Talgre sõnul on kasutatud tennisepallide taaskasutus põnev väljakutse: „Oleme teinud esimesed katsetooted ning ka tehnilised testid on lõpusirgel. 2025. aasta I kvartalis lõpetame kummimaterjali elastsus- ja UV-katsed, mis näitavad, milliseks tooteks tennisepalli kummiosa sobib – perspektiivne suund on laste mänguväljakute kattematerjali või vahematerjalina. Samal ajal katsetame tennisepallide kollase vildi kasutamist skateparkide mürasummutavate plaatide valmistamiseks. Usume, et peaaegu iga materjal on ümbertöödeldav ­ küsimus pole niivõrd töötlemises, vaid selles, kuidas materjali parimal viisil uuesti kasutada.“