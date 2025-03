VIDEO | Sigrid Kapanen elu tähtsaima profimatši eel: olen valmis viis raundi verd, higi ja pisaraid valama

Balde pole sugugi esimene vastane, kellega selleks lahinguks käed löödi. „Selle vastasega oli ikka tükk tegemist. Kuna The League’i matšid on Youtube’is nähtavad, siis sportlased kindlasti mõtlevad kaks korda, enne kui Sigridiga kohtumisele „jah“-sõna ütlevad. Mina pole sellist nokauti, nagu Sigrid eelmisel The League’il pakkus, kunagi varem otse näinud. Sigridi vastastest on mul alati kahju,“ rääkis The League’i peakorraldaja Kevin Renno.