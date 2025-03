Eesti poksimaastiku suursündmus The League

The League sündis pikaaegsest visioonist

Kõik ei lähe alati plaanipäraselt

Võitjatel on võimalus pälvida rahvusvahelist tunnustust

Kõige olulisem on toetus

Üheks suuremaks väljakutseks sündmuse käivitamisel oli Renno sõnul toetajate leidmine. „Ilma toetajateta poleks The League jätkusuutlik. Võitlussporti peljatakse sageli kui midagi brutaalset, kuid tegelikult on see rangelt reglementeeritud ja turvaline spordiala. Olen väga tänulik kõigile toetajatele, kes meid usaldanud on. Üldiselt on nii, et kes on ühe korra üritusel käinud, need jäävadki käima – sama on ka meie toetajatega, kellest enamik on meiega kaasas olnud esimesest sündmusest saati,“ on korraldaja kaasaelajatele südamest tänulik.