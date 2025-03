FC Kuressaare Lipu juhtumist: oleme teadlikud avalikkuse murest ja hüvitame ravikulud

FC Kuressaare tegi klubi kodulehel ja sotsiaalmeedias avaliku postituse, kus nad andsid teada, et nad hüvitavad jalgpallurile ligi 4000-eurosed ravikulud.

„Otto-Robert Lipuga juhtunu on tekitanud laialdast arutelu ja oleme teadlikud avalikkuse murest. Soovime anda omapoolse selgituse,“ alustasid nad avaldust.

„Me mõistame täielikult inimeste reaktsioone ja pahameelt – sellisesse olukorda nagu Otto-Robert ei tohiks mitte ükski jalgpallur oma karjääri jooksul sattuda. Ükskõik mida me klubina täna teeme või ei tee, ei saa me kahjuks aega tagasi keerata ja olnut olematuks muuta. Meil on vaid võimalik möödunust õppust võtta ja oma tegutsemist sarnastes olukordades parandada. Seda me ka teeme, tegelikult juba oleme teinud - tõestuseks on seegi, et Joonas Soomre möödunud aasta septembris saadud sarnase vigastuse ravi eest tasus klubi. Tänaseks on ka Otto-Roberti ravikuludega seotud olukord lahenduse leidnud ja oleme raviks kulunud summa temale hüvitanud.

Üks meie mängija on öelnud: „Sellest, miks FC Kuressaare on Premium liiga üks raskemaid ja ebameeldivamaid vastaseid, sain ma aru alles peale Kurega liitumist. Selleks on siin valitsev õhkkond, ühtekuuluvus ja üksteise toetamine.“ See on põhjus miks meiega ollakse ja sellest mõttest juhindume täna ka klubi juhtimisel.“

Lipp rääkis hiljuti Õhtulehe podcastis „Kolmas poolaeg“, et sai 2024. aasta talvel Kuressaare hooajaeelses kohtumises Lätis raske põlvevigastuse, kuid Kuressaare klubi teda ravikulude hüvitamisega ei aidanud.

„Operatsioon maksis 2850 eurot. Sellele eelnesid 130 eurot maksnud visiidid ja 330- eurone MRT-uuring. Operatsioonile järgnes veel [taastumis]seadme Game Ready laenutamine umbes kaheks nädalaks, mis maksis veel 150 eurot,“ kirjeldas profijalgpallur kulusid.

Enne, kui FC Kuressaare avaliku postituse tegi, oli klubi juhatuse liige Mario Pruul rääkinud Soccernetile, et klubi eelarve on väga pingul ning pildus kriitikanooli loo avalikustanud mängija enda suunal: „Ütlen ausalt, et see situatsioon, kuhu ta on ennast pannud, ei ole võib-olla kõige targem tegu tema poolt. Mina isiklikult ei ole temaga nendel teemadel rääkinud. Ta läks meediasse seda olukorda arutama ja ma ei oska kommenteerida, kas ta sai selle südamelt ära ja on nüüd motiveeritud või kuidas see talle mõjus.“

