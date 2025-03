DELFI VIDEO | Gerd Kiili: meie eelisteks EM-i korraldades on Tallinna kompaktsus ja koondise sportlik tase

Eesti konkurendid on Leedu, Holland, Sloveenia, Soome, Kreeka ja Hispaania. Mitteametlikult on kuulda olnud, et Kreeka ja Hispaania on valmis turniiri korraldama vaid juhul, kui saavad endale ka play-off mängud.

Otsuse teevad 26 FIBA juhatuse liiget 22. mail, kui on ära vaadanud ja kuulanud ka kõikide potentsiaalsete korraldajamaade presentatsioonid.

„Delegatsioon, kes praegu Tallinnas on, teeb otsustajatele eeltööd. Otsustajate ehk juhatuse liikmetega töötame paralleelselt eraldi,“ rääkis Kiili. „Siin tutvuvad nad hotellidega, kus me kavatseme majutada meeskondi ja korraldajaid, treeningsaaliga, milleks saab olema Kalevi spordihall ning nüüd lähme Unibet Arenale, näitamaks, et see pole mingi väike saal, vaid täiesti väärikas koht EM-finaalturniiri korraldamiseks. Kui Unibet Arena on rahvast täis, siis mina ütlen, et suurt vahet ei ole, kas mängida Unibet Arenal või Riia Arenal.“

Kiilil on hea meel, et kultuuriminister Purga leidis oma tiheda ajagraafiku juures aega FIBA delegatsiooniga kohtuda. „Väga tänan ministrit, kes leidis aega, et anda meile kaasa riigipoolne pitsat, näitamaks, et see pole korvpalliliidu enda fantaasia, vaid EM-i korraldamine on kogu riigi soov,“ ütles ta.

Võtmekohaks Eesti korraldajamaaks saamisel on kahtlemata Unibet Arena, mille praegune maksimaalne mahutavus on 7200. FIBA nõue EM-finaalturniiriks on 10 000-kohaline saal, kuid Eesti loodab saada erandit saalile, mis mahutaks 8500 - see nõuaks Rocca al Mare suurhallis mõistagi väikest rekonstrueerimist, mille maksumus oleks Kiili sõnul kuuekohaline summa ning mis on juba EM-i korraldamise eelarvesse sisse arvestatud.