FOTOD JA VIDEO | FIBA delegatsiooni võõrustanud Heidy Purga: 2029. aasta korvpalli EM tooks Eestile tagasi 14 miljonit eurot

„Mul on väga hea meel, et sain neid vastu võtta ja anda kinnitust, et riik on korraldajate selja taga. Läbi 2024. aastal loodud rahvusvaheliste spordi suursündmuste meetme saame garanteerida riigi finantseeringu 3,5 miljoni euroga. Oleme arvutused teinud, et projekt, mille maksumus on muidugi suurem, tooks riigile tagasi 14 miljonit ja maksutuluna veel täiendavalt 2,6 miljonit eurot,“ rääkis Purga.