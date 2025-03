Tiimipealik Keenia ralli eel: meie sõitjad pole valmis poodiumile jõudma

Teisalt saab britt aru, et see on üks etapp, kus neil on võimalik saada tavapärasest suuremaid punkte. „M-Sport on meeskond, mis panustab töökindlusele ja vastupidavusele – oleme alati ehitanud tugevaid ja kiireid autosid. Aga see on Safari ralli ja seal võib kõike juhtuda. Selle võistluse stardis sisuliselt veeretatakse täringut,“ lisas Millener.