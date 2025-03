KOMMENTAAR | Marko Kilp: Norra suusahüppajad rokkisid end lavalt maha

Aga mis sa teed, kui oled laval ja kitarr keeldub häälest? Tuleb võtta mikker ja rääkida otse välja! Just seda tegi Norra suusaliit – kiire reaktsioon, selge sõnum ja aus ülestunnistus. Kas see päästab nende maine? Veel on vara öelda, kuid vähemalt nad ei jooksnud lava taha peitu.

See draama rullus lahti nagu „Free Bird“ soolo – algul rahulik, siis järjest pöörasem, kuni lõpuks täis kaost ja sähvivaid tulesid. Sportlased diskvalifitseeriti, kombinesoonidega oli tehtud sohki ja maailm tõstis kära. Mis edasi? Suusaliidu direktor Aalbu võttis mikri ja tunnistas: „Me petsime, see on vastuvõetamatu.“ Just nii tuleb kriisis käituda – mitte peita pea liiva alla, vaid astuda ette ja võtta vastutus.

Kas võib olla, et ka Norra koondise kombinesoonid olid kellegi vaikne appikarje, võib-olla sportlaste endi poolt? On välistatud, et keegi sattus juhuslikult just selle akna taha ja filmis kõike „juhuslikult.“ Ja enamasti on sportlased teadlikud, kui nende riietuse, keha või sooritusvõimega manipuleeritakse, et saada paremat tulemust. Rahvas loomulikult tahab siiralt uskuda oma kangelasi – see on ka arusaadav, sest enamasti eeldavad inimesed ikkagi ausust ja headust ka oma kaaskodanikest, eriti sportlastest.

Mulle väga meeldiks mõte, kui mõni Norra suusahüppaja või koondise liige ise on lekitatud videoklipi taga, et lõpetada ebaausad võtted kaasvõistlejate suhtes. Tahan uskuda, et on sportlasi, kes julgevad treeneritele vastu astuda – alati ausal viisil tõde kuulutades seda teha ei saa, sest enamasti selliseid tõekuulutajaid kahjuks ei usuta.

Usalduse taastamine võtab aega

Tulles aga tagasi meedia reaktsiooni juurde – ega kriitikud ei hoidnud end tagasi. Meedia röökis nagu fännide meri AC/DC kontserdil, konkurendid nõudsid karmimaid meetmeid ja keegi kuskil võrdsustas selle dopingujuhtumitega. Kas see on õiglane? Võib-olla. Aga üks asi on kindel – Norra tiim ei hakanud vabandusi otsima ega vassima. Kui oled valel teel, tuleb pöörata tagasi, mitte gaasi juurde vajutada.