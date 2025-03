VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: kas usume Norrasse? Kuidas võtta kokku kergejõustiku sise-EM ja suusa-MM?

- Johannes Erm püstitas EMil Eesti rekordi, kuid jäi napilt neljandaks. Mida ütleb see suvele vaadates?

- Kas usume Norrasse? Ehk kuidas suhtuda suurde kombeskandaali, kus Norra suusahüppekoondis manipuleeris peatreeneri taktikepi all kodusel MM-il kombinesoonidega? Kas selle skandaali järelmid võivad tabada ka Artti Aigrot ja Kristjan Ilvest?

- Kodune jalgpall skandaalide kütkes. Kes on kes ja mis on mis Aivar Pohlaku ja Paide Linnameeskonna aina rajumates süüdistustes seoses UEFA solidaarsusrahade jagamisega?

- FC Kuressaare jalgpallur Otto-Robert Lipp tunnistas, kuidas mullu põlve vigastamise järel pidi ta ise hankima 3500 eurot, et end terveks ravida. On see normaalne?