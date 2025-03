Meenutus olümpiast | Elu Hiina koroonahotellis: iga päev kaks korda pulk kurku

2020. aastal Tais viibides sai järsku selgeks, et maailm ei ole enam endine. Koroonaviirus tõstis aina enam pead ja riigid hakkasid järjepanu oma piire kinni panema. Esialgu pidime Tais olema 25. märtsini, kuid üsna ruttu sai selgeks, et nii pikalt venitades võime sinna jääda mitmeks kuuks. Õnneks õnnestus meil Finnairiga kaubale saada ja vahetada pääsmed 19. märtsi omade vastu. Inimesed olid kõikjal juba paanikas, kuid õnneks tõi Tallink siiski eestlased veel Helsingist koju. Reeglite järgi tuli järgnenud kaks nädalat kodus veeta, kuid kodus on ju ikka hea olla.