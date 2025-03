Eesti rallisõitja võidutses Soome meistrivõistlustel omas klassis teist etappi järjest

„Kuigi aegade järgi tunduks nii, siis päeva esimeses pooles me kuskil tagasi küll ei hoidnud. Teiste hoog oli piisavalt hea ja kohati tuli välja ka Renault jõu eelis Fordi ees,“ võttis Soome meistrivõistlustel teise järjestikuse SM2 klassivõidu võtnud Enok pressiteate vahendusel ralli kokku. „Viimase katse aeg oli endale ka natukene üllatus, kuigi seest tundus ka, et väga palju rajale ei jäänud. Üritasime koguaeg kiiresti sõita, kuid tundub, et viimasel suutsime ühe käigu veel juurde panna. Kõige parem kool sellisteks tingimusteks valmistumisel oli eelmise aasta Otepää talveralli, kus mõnel katsel oli samamoodi olematu pidamine. Siin olid olud sellised, et üks hetk oli null pidamine ja siis normaalne, kuid see oli äge väljakutse ja tasus tulla. Teised sõitsid samuti kiiresti ja tublisti ning hea meel, et see nii jälle lõppes, et esimesed oleme.“