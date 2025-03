Rauno Loit: kui Ilves ja Aigro on skandaaliga seotud, siis astun ametist tagasi

Küsimuse peale, kas on variant, et Norra koondistega igapäevaselt kokku puutuvad Ilves ja Aigron ka kuidagi skandaaliga seotud, vastas ta: „Mina tänase seisuga ei tea, et nad oleksid. Olen mõlema sportlasega rääkinud ja nad mõlemad kinnitasid mulle, et pole sellega seotud. Kui peaks välja tulema, et nad on sellega seotud, siis võin julgelt öelda, et mina astun ametist tagasi. Mina sellist asja ei aktsepteeri. Kindlasti mõjutab see lähitulevikus Arttit rohkem, sest tema on otseselt seotud Norra koondisega. Me ei tea täna, mis seal saama hakkab. Selles skandaalis on hästi palju segadust ja teadmatust.“