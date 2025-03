Teist korda isaks saav Mait Patrail jääb Eesti koondise mängudest eemale

„Suhtlesin paari nädala eest Janar Mägiga (koondise abitreener – A.V.). Selgitasin talle, et kuna ootan peagi perelisa, saan vastuse anda alles viimasel sekundil. Seepärast arvasin, et praegu on mõttekam, kui jään eemale,“ selgitas Patrail Õhtulehele.

2012. aastast Saksamaal mängiv Patrail vahetab selle hooaja järel ühtlasi koduklubi. Kui tänavu esindab ta 3. Bundesliga klubi Emsdettenit, siis esmaspäeval avaldas samas liigas palliv TUS Vinnhorst, et järgmisel hooajal kuulub Patrail nende ridadesse. Pressiteate kohaselt on osapooltel võimalus 2026. aasta suvel veel aasta võrra lepingut pikendada.

Vinnhorsti võistkond baseerub Hannoveri linnas, kus Patrail aastatel 2012-2020 kohalikku Hannover-Burgdorfi esindas. „Mul on hea meel, et Vinnhorstiga läks kõik sujuvalt ning asju aeti professionaalselt. Ootan juba uut väljakutset,“ rääkis Patrail pressiteate vahendusel. „Meil on Hannoverist head mälestused, tunnen seal paljusid ning seal on minu sõbrad. Meie esimene laps sündis seal ning saan Hannoveri oma teiseks koduks kutsuda.“