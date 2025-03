Skandaali sattunud Norra hüppekoondise peatreener ja tema abiline eemaldati ajutiselt ametist. Peatreener Brevig: rikkusime teadlikult reegleid

Norra suusahüppekoondise osas lahvatas Trondheimi MM-i viimastel päevadel suur skandaal. Laupäeval toimunud suure mäe võistlusel said reeglitele mitte vastava kombe eest disklahvi esialgu MM-hõbeda võitnud Marius Lindvik ja viiendaks platseerunud Johann Andre Forfang. Peagi tuli avalikuks salaja filmitud video, mis näitas Norra sportlaste kombinesoonidega manipuleerimist. Kui kohtunikud need lahti harutasid, sai selgeks, et osa kohti – näiteks jalgadevahelist õmblust – oli reeglitevastaste materjalidega jäigemaks tehtud.

Pühapäeval tunnistas Norra suusahüpete spordidirektor Jan-Erik Aalbu pressikonverentsil, et Trondheimis üritati suure mäe võistlusel teenida medaleid ja kõrgeid kohti pettuse teel, ent ainult siis.

Kõnealuse video peal olid just peatreener Brevig ja õmbeja Livelten. Esmaspäeval teatas Norra suusaliit, et mõlemad mehed on teadmata ajaks ametist eemaldatud.

Pressiteate kohaselt käisid Brevig ja Livelten suusaliidu ees spordidirektor Aalbule ja alaliidu peasekretäri kohusetäitjale Ola Keulile aru andmas. Suusaliit leidis kohtumise järel, et mehed ei tohi vähemalt praegu koondises tööd jätkata.

„Suhtume teemasse väga tõsiselt ning usume, et varustusega on teadlikult manipuleeritud nii, et need on vastuolus FIS-i reeglitega,“ selgitas suusahüppekomitee juht Stine Korsen.

„Toetan täielikult hüppekomitee ettepanekut ja otsustasime seega Breviki ning Livelteni kohustused peatada,“ lisas Keul. Kaks meest on otsuse ühtlasi aktsepteerinud. „Eile andsime teada, et juhtunul saavad olema tagajärjed, mida on nüüd ka näha. Samal ajal peame hoolitsema kriisi keskmes olevate töötajate eest ning ootame inimlikku suhtumist.“

Brevig: rikkusime teadlikult reegleid

Magnus Brevig ilmus esmaspäeva õhtul ka Norra meedia ette, kus tunnistas, et manipuleeris teadlikult kombinesoonidega.