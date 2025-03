Lumelaudurid on sel nädalal neljapäeval ja reedel võistlemas Austrias Flachaus. Ka Anga on võistluspaigas kohal, kuid suure tõenäosusega ta startida ei saa. Seda põhjusel, et Eesti Suusaliit ei andnud teda võistluseks õigeaegselt üles.