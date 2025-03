Võrkpallikantsi Võru esimene medal Balti liigas. „Fännid on lati kõrgeks ajanud, kõik ootavad meilt võite“

„Raske on kohe niimoodi tunnet seletada... Vahepeal oli nii, et vaatad, kas läheb jälle nii, nagu meil ikka on juhtunud,“ ohkas Võru Barruse president Olev Lüütsepp kergendatult Tartus pärast 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:14) võitu Ezerzeme/Daugavpilsi ülikooli üle, viidates teise geimi perioodile, mil Võru 8:3 eduseisust sai äkitselt 8:11 kaotusseis.

„Meil on väga hea võistkond, aga ka suur võidukammitsus. Fännid on lati nii kõrgeks ajanud. Kõik ootavad meilt ainult võite. Mul on tunne, et see [kammitsus] istub meil sees.“